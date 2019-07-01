Панкейки с шоколадной пастой и смородиной от Вадима Карпьяка

Ведущий «Свободы слова» поделился рецептом традиционного блюда на завтрак, которое часто готовит своим детям на выходных. Как приготовить панкейки с шоколадной пастой и смородиной читайте далее в пошаговом рецепте от Вадима Карпьяка.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 г

Сахар – 2 ст.л.

Сода – 1 ч.л

Лимонный сок – 0,5 ч.л.

Яйцо – 1 шт

Молоко – 200 мл

Растительное масло – 3 ст.л.

Соль по вкусу

Приготовление:

1.Ссыпать все сухие ингредиенты и хорошо их перемешать. Затем добавить яйцо и блендером перемешать. Далее лимонный сок – перемешать. После этого масло и снова все перемешать. Тесто готово и можем переходить к следующему шагу.

2.Сковороду с антипригарным покрытием хорошо разогреть на среднем огне и поштучно жарить. Масло на сковороду уже не добавлять. В процессе обжаривания на поверхности теста появляются мелкие пузырьки. Как только они начинают щелкать – нужно переворачивать панкейк и обжаривать примерно столько же с другой стороны.

Важно не передержать, потому что они быстро обжариваются

3.Готовые панкейки смазать шоколадной пастой и посыпать красной или белой смородиной, отделенной от веточек. Поливать их можно любыми ингредиентами на свой вкус.

Традиционно американцы поливают их кленовым сиропом и едят с черникой или черничным вареньем, но поливать можно разным. Мои дети, например, любят со сгущенным молоком.

Приятного аппетита!

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