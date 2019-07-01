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Главная / Панкейки с шоколадной пастой и смородиной от Вадима Карпьяка / 01.07.2019 17:50
01.07.2019 17:50
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Панкейки с шоколадной пастой и смородиной от Вадима Карпьяка

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Ведущий «Свободы слова» поделился рецептом традиционного блюда на завтрак, которое часто готовит своим детям на выходных. Как приготовить панкейки с шоколадной пастой и смородиной читайте далее в пошаговом рецепте от Вадима Карпьяка.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 200 г
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Сода – 1 ч.л
  • Лимонный сок – 0,5 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт
  • Молоко – 200 мл
  • Растительное масло – 3 ст.л.
  • Соль по вкусу

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Приготовление:

1.Ссыпать все сухие ингредиенты и хорошо их перемешать. Затем добавить яйцо и блендером перемешать. Далее лимонный сок – перемешать. После этого масло и снова все перемешать. Тесто готово и можем переходить к следующему шагу.

2.Сковороду с антипригарным покрытием хорошо разогреть на среднем огне и поштучно жарить. Масло на сковороду уже не добавлять. В процессе обжаривания на поверхности теста появляются мелкие пузырьки. Как только они начинают щелкать – нужно переворачивать панкейк и обжаривать примерно столько же с другой стороны.

Важно не передержать, потому что они быстро обжариваются

3.Готовые панкейки смазать шоколадной пастой и посыпать красной или белой смородиной, отделенной от веточек. Поливать их можно любыми ингредиентами на свой вкус.

Традиционно американцы поливают их кленовым сиропом и едят с черникой или черничным вареньем, но поливать можно разным. Мои дети, например, любят со сгущенным молоком.

Приятного аппетита!

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Теги: Вадим Карп’як, свобода слова
01.07.2019 17:50
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