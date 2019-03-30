«Особливості національної роботи» в Аргентині

В новому випуску ведучі тревел-шоу «Особливості національної роботи» вирушили на пошуки нових вражень та цікавих професій до Аргентини.

Аргентина – дивовижна країна, яка дала світові найбільш чуттєвий та пристрасний танець – танго, одного з найвідоміших та найкращих футболістів світу – Дієго Марадону та легендарні аргентинські серіали, які користувалися шаленою популярністю у жінок.

Та чи пощастить комусь із хлопців у новому випуску пограти у футбол? Кому дісталась небезпечна, а кому непристойна робота? Та як Андрій Зрожевський та Олег Шевчук вирішили в Аргентині витратити зароблені гроші? – Дивіться просто зараз у 18 випуску 4 сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи»!



Дивіться «Особливості національної роботи» щосуботи об 11:45 на ICTV.

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