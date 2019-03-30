Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / «Особливості національної роботи» в Аргентині / 30.03.2019 13:01

«Особливості національної роботи» в Аргентині

0 - 0

В новому випуску ведучі тревел-шоу «Особливості національної роботи» вирушили на пошуки нових вражень та цікавих професій до Аргентини.

Аргентина – дивовижна країна, яка дала світові найбільш чуттєвий та пристрасний танець – танго, одного з найвідоміших та найкращих футболістів світу – Дієго Марадону та легендарні аргентинські серіали, які користувалися шаленою популярністю у жінок.

Та чи пощастить комусь із хлопців у новому випуску пограти у футбол? Кому дісталась небезпечна, а кому непристойна робота? Та як Андрій Зрожевський та Олег Шевчук вирішили в Аргентині витратити зароблені гроші? – Дивіться просто зараз у 18 випуску 4 сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи»!


Дивіться «Особливості національної роботи» щосуботи об 11:45 на ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особливості національної роботи 4 сезон
30.03.2019 13:01
0 - 0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати