«Особенности национальной работы» в Аргентине

В новом выпуске ведущие тревел-шоу «Особенности национальной работы» отправились на поиски новых впечатлений и интересных профессий в Аргентину.

Аргентина – удивительная страна, которая дала миру наиболее чувственный и страстный танец – танго, одного из самых известных и лучших футболистов мира – Диего Марадону и легендарные аргентинские сериалы, которые пользовались бешеной популярностью у женщин.

Но повезет ли кому-то из ребят в новом выпуске поиграть в футбол? Кому досталась опасная, а кому неприличная работа? И как Андрей Зрожевский и Олег Шевчук решили в Аргентине потратить заработанные деньги? – Смотрите прямо сейчас в 18 выпуске 4 сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы»!



Смотрите «Особенности национальной работы» каждую субботу в 11:45 на ICTV.

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