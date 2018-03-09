«Особливості національної роботи» на Дикому Заході: як заробити в Техасі

Ведучі тревел-шоу «Особливості національної роботи» відправляються в місто Остін штат Техас. Там їх чекають різноманітні незвичайні завдання від нових роботодавців, а також – заслужений шикарний відпочинок.

Другий випуск третього сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи» познайомить глядачів з справжнісіньким Диким Заходом. Ведучі Андрій Зрожжевскій і Олег Шевчук відправляються в Техас!

Чи правда, що в США живуть вихідці з Російської імперії – справжні старовіри? Чи можна навчитися керувати літаком з першого разу? Як заробити за допомогою бодіарту? І як відпочити в США «по-президентськи»?



Не пропустіть другий випуск третього сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи» в суботу о 11:45 на телеканалі ICTV!