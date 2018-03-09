«Особенности национальной работы» на Диком Западе: как заработать в Техасе

Ведущие тревел-шоу «Особенности национальной работы» отправляются в город Остин штат Техас. Там их ждут самые необычные и разнообразные задания от новых работодателей, а также – заслуженный шикарный отдых.

Второй выпуск третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» познакомит зрителей с самым настоящим Диким Западом. Ведущие Андрей Зрожжевский и Олег Шевчук отправляются в Техас!

Правда ли, что в США живут выходцы из Российской империи – настоящие староверы? Можно ли научиться управлять самолетом с первого раза? Как заработать с помощью бодиарта? И как отдохнуть в США «по-президентски»?

Не пропустите второй выпуск третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» в субботу в 11:45 на телеканале ICTV!