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Главная / «Особенности национальной работы» на Диком Западе: как заработать в Техасе / 09.03.2018 10:00

«Особенности национальной работы» на Диком Западе: как заработать в Техасе

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Ведущие тревел-шоу «Особенности национальной работы» отправляются в город Остин штат Техас. Там их ждут самые необычные и разнообразные задания от новых работодателей, а также – заслуженный шикарный отдых.

Второй выпуск третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» познакомит зрителей с самым настоящим Диким Западом. Ведущие Андрей Зрожжевский и Олег Шевчук отправляются в Техас!

Правда ли, что в США живут выходцы из Российской империи – настоящие староверы? Можно ли научиться управлять самолетом с первого раза? Как заработать с помощью бодиарта? И как отдохнуть в США «по-президентски»?

Не пропустите второй выпуск третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» в субботу в 11:45 на телеканале ICTV!

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особенности национальной работы
09.03.2018 10:00
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