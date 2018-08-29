«Особливості національної роботи-4»: життя в горах

Уже зовсім скоро прем’єра тревел-шоу «Особливості національної роботи-4», а провідні продовжують ділиться враженнями від зйомок. Так як зйомки проходили влітку, на вулиці була висока вологість і спека. Працювати в таких умовах неймовірно важко. Крім того, більшість міст, в яких зупинялися, розташовувалися на висоті 3,5 4 тис. Метрів над рівнем моря. Нерідко хлопці прокидалися – а з носа йшла кров.

Незважаючи на те, що спочатку зйомок все сподівалися обійтися англійською, на місці виявилося, що без іспанської ніяк. Довелося ведучим терміново його вчити, але знань катастрофічно не вистачало.

Цього разу знімальна група жила не в орендованих квартирах, а в готелях, тому найчастіше їла в закладах громадського харчування. Спочатку навіть не знали, як замовляти страви – все меню на іспанському. А потім придумали: зайшли, подивилися, що їдять відвідувачі, показували на конкретну страву і жестами просили принести таке ж. І у офіціантів не виникало питань.

Умови проживання теж були далекі від ідеальних. Іноді зйомки проходили в глухих селах, і хлопці зупинялися, де доведеться. Одного разу вночі, в одному з дешевих хостелів, в гості до ведучих завітав величезний павук.

– Ми до нього спокійно поставилися: спочатку сфотографували, а потім убили тапком,

– згадує Андрій Зрожевський. – Але щось мене підштовхнуло сходити на ресепшен і запитати, що це за комаха. Я показав фото, і тут почався справжній кіпіш. Менеджери терміново викликали якусь спеціальну групу, яка опрацювала всі приміщення. Виявляється, павук був дуже небезпечним, від його укусу запросто можна померти. Так що про спокійний сон нам довелося забути.

Не пропустіть нові пригоди Андрія Зрожевського і Олега Шевчука в тревел-шоу «Особливості національної роботи»-4 в Латинській Америці з 1 вересня, щосуботи о 11:45 на ICTV.

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