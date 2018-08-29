«Особенности национальной работы-4»: жизнь в горах

Уже совсем скоро премьера тревел-шоу «Особенности национальной работы-4», а ведущие продолжают делится впечатлениями от сьемок. Так как съемки проходили летом, на улице была высокая влажность и жара. Работать в таких условиях невероятно тяжело. Кроме того, большинство городов, в которых останавливались, располагались на высоте 3,5- 4 тыс. метров над уровнем моря. Нередко ребята просыпались – а из носа шла кровь.

Несмотря на то, что вначале съемок все надеялись обойтись английским, на месте оказалось, что без испанского никак. Пришлось ведущим срочно его учить, но знаний катастрофически не хватало.

В этот раз съемочная группа жила не в арендованных квартирах, а в отелях, поэтому чаще всего ела в заведениях общепита. Поначалу даже не знали, как заказывать блюда – все меню на испанском. А потом придумали: зашли, посмотрели, что едят посетители, показывали на конкретное блюдо и жестами просили принести такое же. И у официантов не возникало вопросов.

Условия проживания тоже были далеки от идеальных. Иногда съемки проходили в глухих селах, и ребята останавливались, где придется. Однажды ночью, в одном из дешевых хостелов, в гости к ведущим пожаловал огромный паук.

– Мы к нему спокойно отнеслись: вначале сфотографировали, а потом убили тапком,

– вспоминает Андрей Зрожевский. – Но что-то меня подтолкнуло сходить на ресепшен и спросить, что это за насекомое. Я показал фото, и тут начался настоящий кипиш. Менеджеры срочно вызвали какую-то специальную группу, которая обработала все помещения. Оказывается, паук был очень опасным, от его укуса запросто можно умереть. Так что о спокойном сне нам пришлось забыть.

Не пропустите новые приключения Андрея Зрожевского и Олега Шевчука в тревел-шоу «Особенности национальной работы»-4 в Латинской Америке с 1 сентября, каждую субботу в 11:45 на ICTV.

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