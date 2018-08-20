«Особливості національної роботи-4»: райські кокоси

Восени на каналі ICTV стартує четвертий – найвидовищний сезон проекту «Особливості національної роботи». Знімальна група вже повернулася з експедиції, і стало відомо, як вона пройшла і що чекати в нових випусках.

Щоб здивувати глядачів, знімальна група працювала в поті чола. За два місяці не було жодного вихідного – кожен день нове місто або нова країна. За цей час відзняли 18 програм і об’їздили Болівію, Перу, Чилі, Аргентини, Еквадор, Панаму, Коста-Ріку і не тільки. У порівнянні з «мажорним» третім сезоном, знятим в Північній Америці, в південній частині країни роботи були набагато небезпечніші і брудніші, а платили за них набагато менше – буквально копійки. Ну, а продюсери постаралися, щоб вийшло дуже видовищно: максимум екшна і екзотики.

В цілому в четвертому сезоні кожен ведучий випробував 36 нових професій. Хлопці добували сік агави для виготовлення рому, доглядали за черепахами і отруйними зміями, вчилися виживати в індіанському племені і робити човни зі стовбурів дерев, випробували на собі нелегке життя еквадорських спецназівців, прали мільйонерам білизну в гірській річці, робили цеглини з фекалій альпаки і приміряли на себе багато інших незвичайних, а, найчастіше, і небезпечних професій.

Перша ж робота в Коста-Ріці, куди група прилетіла з України, принесла і перші неприємності. «Райські» кокоси, які Андрій Зрожевський повинен був зривати, піднявшись на пальму, виявилися сильно колючими. Ведучий увігнав велику скалку, рука розболілася і опухла. Але звертатися за медичною допомогою не було коли. Так що колючку витягли підручними засобами, рану обробили перекисом водню. А Андрію спростили завдання – дозволили підніматися на пальму за допомогою драбини, а не по-мавпячі, як це роблять місцеві жителі.

Не пропустіть прем’єру 4 сезони тревел-шоу «Особливості національної роботи» вже скоро на каналі ICTV!

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