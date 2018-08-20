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Главная / «Особенности национальной работы-4»: райские кокосы / 20.08.2018 11:02

«Особенности национальной работы-4»: райские кокосы

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Осенью на канале ICTV стартует четвертый – самый зрелищный сезон проекта «Особенности национальной работы». Съемочная группа уже вернулась из экспедиции, и стало известно, как она прошла и что ждать в новых выпусках.

Чтобы удивить зрителей, съемочная группа трудилась в поте лица. За два месяца не было ни одного выходного – каждый день новый город или новая страна. За это время отсняли 18 программ и исколесили Боливию, Перу, Чили, Аргентину, Эквадор, Панаму, Коста-Рику и не только. По сравнению с «мажорным» третьим сезоном, снятым в Северной Америке, в южной части страны работы были намного опаснее и грязнее, а платили за них гораздо меньше – буквально копейки. Ну, а продюсеры постарались, чтобы получилось очень зрелищно: максимум экшна и экзотики.

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В общей сложности в четвертом сезоне каждый ведущий испытал 36 новых профессий. Парни добывали сок агавы для изготовления рома, ухаживали за черепахами и ядовитыми змеями, учились выживать в индейском племени и делать лодки из стволов деревьев, испытали на себе нелегкую жизнь эквадорских спецназовцев, стирали миллионерам белье в горной реке, делали кирпичи из фекалий альпак и примеряли на себя много других необычных, а, зачастую, и опасных профессий.

Первая же работа в Коста-Рике, куда группа прилетела с Украины, принесла и первые неприятности. «Райские» кокосы, которые Андрей Зрожевский должен был срывать, взобравшись на пальму, оказались сильно колючими. Ведущий вогнал большую занозу, рука разболелась и опухла. Но обращаться за медицинской помощью было некогда. Так что колючку извлекли подручными средствами, рану обработали перекисью водорода. А Андрею упростили задание – разрешили взбираться на пальму с помощью лестницы, а не по-обезьяньи, как это делают местные жители.

Не пропустите премьеру 4 сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» уже скоро на канале ICTV!

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Теги: Андрій Зрожевський, Особенности национальной работы
20.08.2018 11:02
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