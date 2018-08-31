«Особливості національної роботи-4»: мафія проти ведучих

Ведучі шоу «Особливості національної роботи-4» закінчили свою подорож. Латинська Америка – це не цивілізовані Штати. У деяких країнах у більшості місцевих дохід виключно нелегальний. Тому, щоб показати життя корінного населення, знімальній групі часто доводилося балансувати на межі закону, – розповідає виконавчий продюсер проекту Василь Москаленко.

Втім, у українців була одна «протиотрута».

– Якщо нас хтось ображав, я говорив, що особисто знаю мексиканського наркобарона, з яким познайомився на зйомках минулого сезону, і питання відразу вирішувалося мирно, –

сміється Андрій Зрожевський. – Одного разу сіли в таксі і побачили, як водій натиснув під сидінням кнопку, після чого лічильник почав крутитися швидше. Довелося сказати, що ми – українська мафія і знаємо мексиканську. Таксист відразу ж перестав накручувати і навіть зробив нам знижку в 50%. Але знімальній групі не завжди так щастило.

– В Амазонії, де 90 відсотків населення займаються нелегальним видобутком золота і виробництвом кокаїну, до нас підійшов місцевий хлопець і попередив: якщо не розвернемося і не підемо зараз же, не доживемо до вечора, – згадує виконавчий продюсер.

– Комусь не сподобалось, що ми всіх розпитуємо і світимо камерами. Довелося піти.

Тому що пристрелять, а трупи заховають в джунглях, де їх, швидше за все, зжеруть анаконди. Це звучить дико і в якійсь мірі смішно, як епізод з якогось фільму жахів, але так насправді і буває.

Не пропустіть нові пригоди Андрія Зрожевський і Олега Шевчука в тревел-шоу «Особливості національної роботи-4» в Латинській Америці з 1 вересня, щосуботи о 11:45 на ICTV.

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