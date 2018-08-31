«Особенности национальной работы-4»: мафия против ведущих

Ведущие шоу «Особенности национальной работы-4» закончили свое путешествие. Латинская Америка – это не сверхцивилизованные Штаты. В некоторых странах у большинства местных доход исключительно нелегальный. Поэтому, чтобы показать жизнь коренного населения, съемочной группе часто приходилось балансировать на грани закона, – рассказывает исполнительный продюсер проекта Василий Москаленко.

Впрочем, у украинцев было одно «противоядие».

– Если нас кто-то обижал, я говорил, что лично знаю мексиканского наркобарона, с которым познакомился на съемках прошлого сезона, и вопрос сразу решался мирно,

– смеется Андрей Зрожевский. – Однажды сели в такси и увидели, как водитель нажал под сиденьем кнопку, после чего счетчик начал крутиться быстрее. Пришлось сказать, что мы – украинская мафия и знаем мексиканскую. Таксист сразу же перестал накручивать и даже сделал нам скидку в 50 %. Но съемочной группе не всегда так везло.

– В Амазонии, где 90 процентов населения занимаются нелегальной добычей золота и производством кокаина, к нам подошел местный парень и предупредил: если не развернемся и не уйдем сейчас же, не доживем до вечера, – вспоминает исполнительный продюсер.

– Кому-то не понравилось, что мы всех расспрашиваем и светим камерами. Пришлось уйти.

Потому что пристрелят, а трупы спрячут в джунглях, где их, скорее всего, сожрут анаконды. Это звучит дико и в какой-то мере смешно, как эпизод из какого-то ужастика, но так на самом деле и бывает.

Не пропустите новые приключения Андрея Зрожевского и Олега Шевчука в тревел-шоу «Особенности национальной работы»-4 в Латинской Америке с 1 сентября, каждую субботу в 11:45 на ICTV.

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