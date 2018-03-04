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Головна / «Особливості національної роботи» – 3 сезон: Фоторепортаж зі зйомок / 04.03.2018 12:00

«Особливості національної роботи» – 3 сезон: Фоторепортаж зі зйомок

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Стартувала прем’єра третього сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи», в якому глядачі познайомились з новим ведучим – Олегом Шевчуком та новим континентом. Про те, як проходили зйомки програми в Америці – дивіться у фоторепортажі.

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У третьому сезоні знімальна група провела майже три місяці в США і Мексиці. За цей час було знято епізоди в Техасі, Нью-Джерсі, Огайо, Пенсільванії, Вашингтоні, Нью-Мексико, Неваді, Арізоні, Каліфорнії і Нью-Йорку.

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Режисер програми зізнався, що в команди було значно менше днів у порівнянні з попередніми сезонами, а епізодів навпаки стало ще більше. В цілому, за 3 місяці знімальна команда проїхала понад 12 тисяч кілометрів.

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«Особливості національної роботи» – 3 сезон: Фоторепортаж зі зйомок / 5 фотографій

За третій сезон ведучі приміряли 32 нові професії. Андрій Зрожевський і Олег Шевчук віддирали від тротуару спеціальною машиною жувальні гумки, допомагали художнику малювати картини із пороху, робили інтимні прикраси для чоловіків, а в Мексиці навіть прибирали будинок після різанини!

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За час зйомок команду постійно підстерігали невдачі та стихійні лиха. Так, зйомки розпочались напередодні урагану Ірма – найбільш руйнівного за своїми масштабами урагану за всю історію Америки. До речі, в одній із серій глядачі побачать його наслідки. Крім того, через велику різницю в часі і складну адаптацію хлопці постійно хворіли. В один із днів, на лікарняному ліжку опинився оператор.

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Дивіться третій сезон тревел-шоу «Особливості національної роботи» щосуботи об 11:45 на ICTV.

Теги: Особливості національної роботи, Особливості національної роботи 3 сезон
04.03.2018 12:00
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