Стартувала прем’єра третього сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи», в якому глядачі познайомились з новим ведучим – Олегом Шевчуком та новим континентом. Про те, як проходили зйомки програми в Америці – дивіться у фоторепортажі.

У третьому сезоні знімальна група провела майже три місяці в США і Мексиці. За цей час було знято епізоди в Техасі, Нью-Джерсі, Огайо, Пенсільванії, Вашингтоні, Нью-Мексико, Неваді, Арізоні, Каліфорнії і Нью-Йорку.

Режисер програми зізнався, що в команди було значно менше днів у порівнянні з попередніми сезонами, а епізодів навпаки стало ще більше. В цілому, за 3 місяці знімальна команда проїхала понад 12 тисяч кілометрів.









«Особливості національної роботи» – 3 сезон: Фоторепортаж зі зйомок / 5 фотографій

За третій сезон ведучі приміряли 32 нові професії. Андрій Зрожевський і Олег Шевчук віддирали від тротуару спеціальною машиною жувальні гумки, допомагали художнику малювати картини із пороху, робили інтимні прикраси для чоловіків, а в Мексиці навіть прибирали будинок після різанини!

За час зйомок команду постійно підстерігали невдачі та стихійні лиха. Так, зйомки розпочались напередодні урагану Ірма – найбільш руйнівного за своїми масштабами урагану за всю історію Америки. До речі, в одній із серій глядачі побачать його наслідки. Крім того, через велику різницю в часі і складну адаптацію хлопці постійно хворіли. В один із днів, на лікарняному ліжку опинився оператор.

Дивіться третій сезон тревел-шоу «Особливості національної роботи» щосуботи об 11:45 на ICTV.