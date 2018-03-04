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Главная / «Особенности национальной работы» – 3 сезон: Фоторепортаж со съемок / 04.03.2018 12:00

«Особенности национальной работы» – 3 сезон: Фоторепортаж со съемок

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Стартовала премьера третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы», в котором зрители познакомились с новым ведущим – Олегом Шевчуком и новым континентом. О том, как проходили съемки программы в Америке – смотрите в фоторепортаже.

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В третьем сезоне съемочная группа провела почти три месяца в США и Мексике. За это время было снято эпизоды в Техасе, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвании, Вашингтоне, Нью-Мексико, Неваде, Аризоне,  Калифорнии и Нью-Йорке.

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Режиссер программы признался, что у команды было значительно меньше дней по сравнению с предыдущими сезонами, а эпизодов наоборот стало еще больше. В целом, за 3 месяца съемочная команда проехала более 12 тысяч километров.

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«Особенности национальной работы» – 3 сезон: Фоторепортаж со съемок / 5 фотографий

За третий сезон ведущие примерили 32 новые профессии. Андрей Зрожевский и Олег Шевчук отдирали от тротуара специальной машиной жевательные резинки, помогали художнику рисовать картины их праха, делали интимные украшения для мужчин, а в Мексике даже убирали дом после поножовщины!

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За время съемок команду постоянно подстерегали неудачи и стихийные бедствия. Так, съемки начались накануне урагана Ирма – самого разрушительно по своим масштабам урагана за всю историю Америки. Кстати, в одной из серий зрители увидят его последствия. Кроме того, из-за большой разницы во времени и сложной адаптации ребята постоянно болели. В один из дней, на больничной койке оказался оператор.

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Смотрите третий сезон тревел-шоу «Особенности национальной работы» каждую субботу в 11:45 на ICTV.

Теги: Особенности национальной работы, Особливості національної роботи 3 сезон
04.03.2018 12:00
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