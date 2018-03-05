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Головна / «Особливості національної роботи» 1 випуск 3 сезону: на ведучого напав хижак / 05.03.2018 12:28

«Особливості національної роботи» 1 випуск 3 сезону: на ведучого напав хижак

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Стартував третій сезон тревел-шоу «Особливості національної роботи». Перший випуск програми познайомив глядачів з різними районами Нью-Йорка і новим ведучим Олегом Шевчуком. Дивіться відео прямо зараз!

У Нью-Йорку ведучим шоу належало побувати в абсолютно різних районах міста. Від шикарного Манхеттена до небезпечного Бронкса – робота знайшлася для них скрізь. Але, незважаючи на це, обставини складалися не на їхню користь. Андрюха через обман залишився без зарплати, а ось у Олега була проблема серйозніше.

Один з роботодавців Олега Шевчука доручив йому відловити дикого єнота, який забрався у двір. Але робота ця виявилася не з простих. Тварина шипіла, тікала і проявляла агресію. На щастя, після невеликого бою, ведучому таки вдалося зловити звіра і посадити його в клітку. Виявилося, що єнот був сильно поранений після бійки з місцевими псами, і його відправили в спеціальний госпіталь для тварин.


Дивіться перший випуск третього сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи» прямо зараз і дізнайтеся всі подробиці пригод в Нью-Йорку!

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особливості національної роботи 3 сезон
05.03.2018 12:28
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