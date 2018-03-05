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Главная / «Особенности национальной работы» 1 выпуск 3 сезона: на ведущего напал хищник / 05.03.2018 12:28

«Особенности национальной работы» 1 выпуск 3 сезона: на ведущего напал хищник

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Стартовал третий сезон тревел-шоу «Особенности национальной работы». Первый выпуск программы познакомил зрителей с разными районами Нью-Йорка и новым ведущим Олегом Шевчуком. Смотрите видео прямо сейчас!

В Нью-Йорке ведущим шоу предстояло побывать в абсолютно разных районах города. От шикарного Манхеттена до опасного Бронкса – работа нашлась для них везде. Но, несмотря на это, обстоятельства складывались не в их пользу. Андрюха из-за обмана остался без зарплаты, а вот у Олега была проблема посерьёзнее.

Один из работодателей Олега Шевчука поручил ему отловить дикого енота, который забрался во двор. Но работа эта оказалась не из простых. Животные шипело, бросалось и проявляло агрессию. К счастью, после небольшого сражения, ведущему таки удалось поймать зверя и посадить его в клетку. Оказалось, что енот был сильно ранен после драки с местными псами, и его отправили в специальный госпиталь для животных.


Смотрите первый выпуск третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» прямо сейчас и узнайте все подробности приключений в Нью-Йорке!

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особливості національної роботи 3 сезон
05.03.2018 12:28
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