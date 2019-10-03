Олена Фроляк взяла участь в Kyiv Smart City Forum 2019

Журнал «Фокус» презентував рейтинг комфортності українських міст в рамках Kyiv Smart City Forum. Подія відбулась 1 жовтня у форматі панельної дискусії в конгресно-виставковому центрі «Парковий» і зібрала представників громадськості, бізнесу та медіа. Ведуча програми «Факти» та головний редактор інформаційної служби ICTV Олена Фроляк була запрошена як експерт.

Переможцем цього року став Київ, який набрав 64,9 балів з 100 можливих. На другому місці – Хмельницький з 48,6 балами, на третьому – Львів (48,5 балів). Замикають першу п’ятірку Полтава і Вінниця (46,4 і 45,8 балів відповідно).

Якість життя у містах оцінювали за сімома критеріями, одним із яких стала екологія: рівень забрудненості повітря та кількість небезпечних відходів. Олена Фроляк розповіла про проблеми екології в Україні, а також про те, яку роль відіграють ЗМІ в питаннях захисту навколишнього середовища.

Я вважаю, що телебачення і ЗМІ повинні приділяти екології постійну увагу. Це повинно стати нашою місією.

Ми повинні стати піонерами, підстьобувати владу. Так, сьогодні такі сюжети не дають високих рейтингів. Так, резонансу мало. Але ми рук не опускаємо. Поки я головний редактор, ми будемо знімати і показувати сюжети про екологію.