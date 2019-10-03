Елена Фроляк приняла участие в Kyiv Smart City Forum 2019

Журнал «Фокус» представил рейтинг комфортности украинских городов в рамках Kyiv Smart City Forum. Событие состоялось 1 октября в формате панельной дискуссии в конгрессно-выставочном центре «Парковый» и собрало представителей общественности, бизнеса и СМИ. Ведущая программы «Факты» и главный редактор информационной службы ICTV Елена Фроляк была приглашена в качестве эксперта.

Победителем этого года стал Киев, который набрал 64,9 баллов из 100 возможных. На втором месте – Хмельницкий с 48,6 баллами, на третьем – Львов (48,5 баллов). Замыкают первую пятерку Полтава и Винница (46,4 и 45,8 баллов соответственно).

Качество жизни в городах оценивали по семи критериям, одним из которых стала экология: уровень загрязненности воздуха и количество опасных отходов. Елена Фроляк рассказала о проблемах экологии в Украине, а также о том, какую роль играют СМИ в вопросах защиты окружающей среды.

Я считаю, что телевидение и СМИ должны уделять экологии постоянное внимание. Это должно стать нашей миссией.

Мы должны стать пионерами, подстегивать власть. Да, сегодня такие сюжеты не дают высоких рейтингов. Да, резонанса мало. Но мы рук не опускаем. Пока я главный редактор, мы будем снимать и показывать сюжеты об экологии.

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