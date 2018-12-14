Олександр Богуцький потрапив до сотні найбільш впливових українців

Журнал «Фокус» опублікував щорічний рейтинг найвпливовіших українців. Вже вкотре Директор-Президент телеканалу ICTV Олександр Богуцький увійшов до почесного списку та опинився на 81 позиції.
Автори рейтингу відзначають, що від самого початку у великих та малих проектах Олександр Богуцький визначав обличчя медіаринку України і формував моду на стиль та методи комунікації.
Уся команда ICTV вітає Олександра Богуцького з заслуженим визнанням!
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14.12.2018 18:37
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