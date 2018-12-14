PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / Александр Богуцкий попал в сотню наиболее влиятельных украинцев / 14.12.2018 18:37

Александр Богуцкий попал в сотню наиболее влиятельных украинцев

0 - 0

Журнал «Фокус» опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных украинцев. В очередной раз Директор-президент телеканала ICTV Александр Богуцкий вошел в почетный список и оказался на 81 позиции.

Авторы рейтинга отмечают, что с самого начала в больших и малых проектах Александр Богуцкий определял лицо медиарынка Украины и формировал моду на стиль и методы коммуникации.

Вся команда ICTV поздравляет Александра Богуцкого с заслуженным признанием!

Теги: 100 найвпливовіших українців, Олександр Богуцький
14.12.2018 18:37
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще