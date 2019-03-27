Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / Олег Ляшко – гість програми «Інтерв’ю з кандидатом про головне» на ICTV / 27.03.2019 15:38

Олег Ляшко – гість програми «Інтерв’ю з кандидатом про головне» на ICTV

0 - 0

Сьогодні Олег Ляшко, учасник президентських гонок, стане гостем програми «Інтерв’ю з кандидатом в Президенти про головне». О 22:40 на телеканалі ICTV ведучі Олена Фроляк та Вадим Карп’як обговорять з головним радикалом країни основні пункти його передвиборчої програми.

У студії телеканалу ICTV Олег Ляшко поділиться своїми думками про те, яким має бути наступний Президент України та яка форма правління потрібна державі. Лідер Радикальної Партії розповість, чому він хоче скоротити численність депутатів до 250 осіб, і як це вплине на ефективність роботи головного законодавчого органу.

Дивіться сьогодні у програмі «Інтерв’ю з кандидатом в Президенти про головне», яку альтернативу пропонує Ляшко підвищенню цін на комунальні послуги і газ; як він планує відроджувати економіку країни, розвивати українське фермерство та чому виступає категорично проти продажу землі.

У розмові з кандидатом також було піднято тему анексії Криму, війни на Сході України. Чому Ляшко не вбачає можливими будь-яку гнучкість та посередництво у цих питаннях?

Вмикайте ICTV сьогодні о 22.40, щоб почути, як Олег Ляшко змінить країну, якщо стане президентом.

Теги: вибори в Україні, Олег Ляшко
27.03.2019 15:38
0 - 0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще