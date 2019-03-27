Олег Ляшко – гість програми «Інтерв’ю з кандидатом про головне» на ICTV

Сьогодні Олег Ляшко, учасник президентських гонок, стане гостем програми «Інтерв’ю з кандидатом в Президенти про головне». О 22:40 на телеканалі ICTV ведучі Олена Фроляк та Вадим Карп’як обговорять з головним радикалом країни основні пункти його передвиборчої програми.

У студії телеканалу ICTV Олег Ляшко поділиться своїми думками про те, яким має бути наступний Президент України та яка форма правління потрібна державі. Лідер Радикальної Партії розповість, чому він хоче скоротити численність депутатів до 250 осіб, і як це вплине на ефективність роботи головного законодавчого органу.

Дивіться сьогодні у програмі «Інтерв’ю з кандидатом в Президенти про головне», яку альтернативу пропонує Ляшко підвищенню цін на комунальні послуги і газ; як він планує відроджувати економіку країни, розвивати українське фермерство та чому виступає категорично проти продажу землі.

У розмові з кандидатом також було піднято тему анексії Криму, війни на Сході України. Чому Ляшко не вбачає можливими будь-яку гнучкість та посередництво у цих питаннях?

Вмикайте ICTV сьогодні о 22.40, щоб почути, як Олег Ляшко змінить країну, якщо стане президентом.