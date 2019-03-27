Олег Ляшко – гость программы «Интервью с кандидатом о главном» на ICTV

Сегодня Олег Ляшко, участник президентских гонок, станет гостем программы «Интервью с кандидатом в Президенты о главном». В 22:40 на телеканале ICTV ведущие Елена Фроляк и Вадим Карпьяк обсудят с главным радикалом страны основные пункты его предвыборной программы.

В студии телеканала ICTV Олег Ляшко поделится своими мыслями о том, каким должен быть следующий Президент Украины и какая форма правления нужна государству. Лидер Радикальной Партии расскажет, почему он хочет сократить численность депутатов до 250 человек, и как это повлияет на эффективность работы главного законодательного органа.

Смотрите сегодня в программе «Интервью с кандидатом в Президенты о главном», какую альтернативу предлагает Ляшко повышению цен на коммунальные услуги и газ; как он планирует возрождать экономику страны, развивать украинское фермерство и почему выступает категорически против продажи земли.

В разговоре с кандидатом также была поднята тема аннексии Крыма, войны на Востоке Украины. Почему Ляшко не видит возможными любую гибкость и посредничество в этих вопросах?

Включайте ICTV сегодня в 22.40, чтобы услышать, как Олег Ляшко изменит страну, если станет президентом.

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