Оксана Гутцайт відповість на запитання глядачів у прямому ефірі

У вівторок, 1 жовтня, з 12.00 до 13.00 ведуча програм «Факти» і «Факти тижня. 100 хвилин» Оксана Гутцайт буде відповідати на запитання глядачів в редакції «Комсомольська Правда в Україні».

Які труднощі виникають при роботі в інформаційних програмах, як справлятися з постійним потоком негативних новин, як політика впливає на сімейне життя – на ці та інші питання ведуча відповість у прямому ефірі.

Питання можна ставити вже зараз, надсилайте їх на пошту [email protected] c позначкою: Оксана Гутцайт.

Для перегляду буде доступна трансляція в режимі онлайн.

Питання з’являються на сайті після попередньої модерації.

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