Оксана Гутцайт ответит на вопросы зрителей в прямом эфире

Во вторник, 1 октября, с 12.00 до 13.00 ведущая программ «Факты» и «Факты недели. 100 минут» Оксана Гутцайт будет отвечать на вопросы зрителей в редакции «Комсомольская Правда в Украине».

Какие сложности возникают при работе в информационных программах, как справляться с постоянным потоком негативных новостей, как политика влияет на семейную жизнь – на эти и другие вопросы ведущая ответит в прямом эфире.

Вопросы можно задавать уже сейчас, присылайте их на почту [email protected] c пометкой: Оксана Гутцайт.

Для просмотра будет доступна трансляция в режиме онлайн.

Вопросы появляются на сайте после предварительной модерации.

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