Оксана Гутцайт пробіжить марафон з перешкодами

Ведуча «Фактів» на ICTV Оксана Гутцайт долучилась до участі у найбільшому забігу з перешкодами Південно-Східної Європи Legion Run 2018. Телеведуча активна спортсменка, яка живе по принципу «ні дня без спорту».

«Неймовірна подія, до якої я маю честь бути причетною! Це випробування міцності, сили духа і вміння працювати в команді!

Обожнюю такі речі! Ставити собі виклик і доводити справу до перемоги!», – прокоментувала ведуча «Фактів» Оксана Гутцайт.

Оксана Гутцайт зазначає, що участь в таких заходах скріплює корпоративний дух та вчить працювати в групі.

Нагадаємо, що до команди ICTV увійшли ведучі «Факти.Спорт» Андрій Ковальський і В’ячеслав Цимбалюк, журналісти, режисери монтажу, дизайнери, інженери і редактори. Тренує зоряну команду персональний тренер Олександр Козачок.

Legion Run відбудеться 28 липня в Києві в парку Дружби народів. Старт групи ICTV планують почати о 10:40.

Legion Run – це п’ятикілометровий забіг з перешкодами, який проводиться в різних країнах по всьому світу. Legion Run – це відмінна можливість випробувати фізичні і психологічні кордону, і поділитися епічними моментами з друзями, колегами та родиною. Це не гонка і це не боротьба проти інших. Це чудові веселощі для дорослих!

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