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Главная / Оксана Гутцайт пробежит марафон с препятствиями / 26.07.2018 11:58

Оксана Гутцайт пробежит марафон с препятствиями

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Ведущая «Фактов» на ICTV Оксана Гутцайт присоединилась к участию в самом крупном забеге с препятствиями Юго-Восточной Европы Legion Run 2018. Телеведущая активная спортсменка, которая живет по принципу «ни дня без спорта».

«Невероятное событие, к которому я имею честь быть причастна! Это испытание прочности, силы духа и умение работать в команде!

Обожаю такие вещи! Ставить себе вызов и доводить дело до победы!», – прокомментировала ведущая «Фактов» Оксана Гутцайт.

Оксана Гутцайт отмечает, что участие в таких мероприятиях скрепляет корпоративный дух и учит работать в группе.

Напомним, что в команду ICTV вошли ведущие «Факты.Спорт» Андрей Ковальский и Вячеслав Цимбалюк, журналисты, режиссеры монтажа, дизайнеры, инженеры и редактора. Тренирует звездную команду персональный тренер Александр Козачок.

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Legion Run состоится 28 июля в Киеве в парке Дружбы народов. Старт группы ICTV планируют начать в 10:40.

Legion Run – это пятикилометровый забег с препятствиями, который проводится в разных странах по всему миру. Legion Run – это отличная возможность испытать физические и психологические границы, и поделиться эпическими моментами с друзьями, коллегами и семьей. Это не гонка и это не борьба против других. Это замечательные веселье для взрослых!

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Теги: ведуча ICTV, Оксана Гутцайт
26.07.2018 11:58
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