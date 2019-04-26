Днями ведуча «Фактів» Оксана Гутцайт разом зі школярами однієї з київських приватних шкіл «Ай діти» побували на репетиції концерту «Квітуче Дизель Шоу» у Палаці мистецтв «Україна».

– Завітати до дизелів у гості – ідея мого молодшого сина Марка, – коментує Оксана.– Він давно їх любить, щоп’ятниці дивиться «Дизель Шоу» по телевізору. Але коли цю ідею підтримали всі однокласники, довелося діяти. Я зателефонувала продюсеру і нас запросили на репетицію.

Екскурсію провела PR-директор «Дизель Шоу» Олена Сниткова. Другокласники першими побачили нові номери, побували у гримерці, костюмерній, за режисерським пультом. Але найбільше враження справили на школярів самі гумористи.

– У цей день мав відбутися концерт, і дизелі були дуже зайняті. Але ніякої зіркової хвороби.

Нас тепло зустріли, показали сцену, костюмерну, як роблять зачіски дівчатам. Знайшли час і поспілкуватися, і зробити фото

– розповідає Гутцайт.

Наприкінці зустрічі артисти запросили всіх на сцену і пригостили святковим тортом з нагоди четвертого Дня народження «Дизель Шоу».







Оксана Гутцайт показала дітям залаштунки «Дизель Шоу» / 4 фотографії

– Дітям сподобалося абсолютно все!

Але більше за всіх радів хлопчик на прізвище Писаренко, адже він нарешті познайомився зі своїм тезкою – актором Сергієм Писаренко

– згадує Оксана.

За словами ведучої, під час екскурсії за лаштунки всі зрозуміли, що гумор – це не так просто.

– Діти зізналися мені, що раніше вони думали, що це так легко – вийшли на сцену, зіграли ролі. Насправді над шоу працює дуже велика кількість людей. Я на телебаченні вже багато років і розуміюся в процесі виробництва шоу, але навіть я здивувалася. Це був реально мурашник!

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