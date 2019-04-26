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Главная / Оксана Гутцайт показала детям закулисье «Дизель Шоу» / 26.04.2019 12:00

Оксана Гутцайт показала детям закулисье «Дизель Шоу»

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На днях ведущая «Фактов» Оксана Гутцайт вместе со школьниками одной из киевских частных школ «Ай дети» побывали на репетиции концерта «Цветущий Дизель Шоу» во Дворце искусств «Украина».

– Прийти к дизелям в гости – идея моего младшего сына Марка, – комментирует Оксана.- Он давно их любит, по пятницам смотрит «Дизель Шоу» по телевизору. Но когда эту идею поддержали все одноклассники, пришлось действовать. Я позвонила продюсеру и нас пригласили на репетицию.

Экскурсию провела PR-директор «Дизель Шоу» Елена Сныткова. Второклассники первыми увидели новые номера, побывали в гримерке, костюмерной, за режиссерским пультом. Но впечатление произвели на школьников сами юмористы.

– В этот день должен был состояться концерт, и дизели были очень заняты. Но никакой звездной болезни.

Нас тепло встретили, показали сцену, костюмерную, как делают прически девушкам. Нашли время и пообщаться, и сделать фото

– рассказывает Гутцайт.

В конце встречи артисты пригласили всех на сцену и угостили праздничным тортом по случаю четвертого дня рождения «Дизель Шоу».

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Оксана Гутцайт показала детям закулисье «Дизель Шоу» / 4 фотографии

– Детям понравилось абсолютно все!

Но больше всех радовался мальчик по фамилии Писаренко, ведь он наконец познакомился со своим тезкой – актером Сергеем Писаренко

– вспоминает Оксана.

По словам ведущей, во время экскурсии за кулисы все поняли, что юмор – это не так просто.

– Дети признались мне, что раньше они думали, что это так легко – вышли на сцену, сыграли роли. На самом деле над шоу работает очень большое количество людей. Я на телевидении уже много лет и разбираюсь в процессе производства шоу, но даже я удивилась. Это был реально муравейник!

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Теги: Дизель шоу, Оксана Гутцайт, факти ICTV
26.04.2019 12:00
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