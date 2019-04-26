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Головна / Оксана Гутцайт і Юлія Зорій стали француженками / 26.04.2019 11:54

Оксана Гутцайт і Юлія Зорій стали француженками

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На вулиці розпал весни, все цвіте і пахне. А наші чудові ведучі Оксана Гутцайт і Юлія Зорій розквітають в образах справжніх француженок в новій фотосесії.

Оксана і Юлія були джерелами натхнення і гарного настрою для всієї знімальної команди. Від цього образи народжувалися самі собою: зухвалі і провокаційні, витончені і повітряні, але завжди з жіночним звучанням. Знімки з бекстейдж ми вже отримали. А повною картиною будемо милуватися трохи пізніше.

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Але головне – в цих образах навіть не луки, а історії наших героїнь, які ми збираємось розповісти зовсім скоро в нових проектах.

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Теги: Оксана Гутцайт, Юлія Зорій
26.04.2019 11:54
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