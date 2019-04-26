Оксана Гутцайт і Юлія Зорій стали француженками

На вулиці розпал весни, все цвіте і пахне. А наші чудові ведучі Оксана Гутцайт і Юлія Зорій розквітають в образах справжніх француженок в новій фотосесії.

Оксана і Юлія були джерелами натхнення і гарного настрою для всієї знімальної команди. Від цього образи народжувалися самі собою: зухвалі і провокаційні, витончені і повітряні, але завжди з жіночним звучанням. Знімки з бекстейдж ми вже отримали. А повною картиною будемо милуватися трохи пізніше.



Але головне – в цих образах навіть не луки, а історії наших героїнь, які ми збираємось розповісти зовсім скоро в нових проектах.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.