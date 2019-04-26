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Главная / Оксана Гутцайт и Юлия Зорий стали француженками / 26.04.2019 11:54

Оксана Гутцайт и Юлия Зорий стали француженками

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На улице разгар весны, все цветет и пахнет. А наши замечательные ведущие Оксана Гутцайт и Юлия Зорий расцветают в образах настоящих француженок в новой фотосессии.

Оксана и Юлия были источниками вдохновения и хорошего настроения для всей съемочной команды. От этого образы рождались сами собой: дерзкие и провокационные, утонченные и воздушные, но всегда с женственным звучанием. Снимки с бекстейджа мы уже заполучили. А полной картиной будем любоваться чуть позже.

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Но главное – в этих образах даже не луки, а истории наших героинь, которые мы собираем рассказать совсем скоро в новых проектах.

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Теги: Оксана Гутцайт, Юлія Зорій
26.04.2019 11:54
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