Оксана Гутцайт и Юлия Зорий стали француженками

На улице разгар весны, все цветет и пахнет. А наши замечательные ведущие Оксана Гутцайт и Юлия Зорий расцветают в образах настоящих француженок в новой фотосессии.

Оксана и Юлия были источниками вдохновения и хорошего настроения для всей съемочной команды. От этого образы рождались сами собой: дерзкие и провокационные, утонченные и воздушные, но всегда с женственным звучанием. Снимки с бекстейджа мы уже заполучили. А полной картиной будем любоваться чуть позже.



Но главное – в этих образах даже не луки, а истории наших героинь, которые мы собираем рассказать совсем скоро в новых проектах.

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