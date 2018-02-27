Оксана Гутцайт і Андрій Ковальський навчали спортсменів спілкуванню з журналістами

Ведучі телеканалу ICTV Оксана Гутцайт (“Факти”) і Андрій Ковальський (“Факти. Спорт”) долучились до нового освітнього проекту, який започаткував Національний олімпійський комітет України.

Це освітній проект для атлетів національних збірних команд «Sportcamp & more», головна мета якого – допомогти нашим спортсменам отримати додаткові знання, що стосуються їхньої активної кар’єри, пост-кар’єри, освіти, антидопінгової політики, поведінки з антуражем – тренерами, лікарями, агентами, пресою, спонсорами й партнерами тощо.

Телеведучі провели першу зустріч зі спортсменами, темою якої стали правила спілкування з представниками засобів масової інформації та основи ділової самопрезентації.

За словами Андрія Ковальського, тема співпраці та спілкування з журналістами є дуже актуальною для спортсменів.

– Насамперед вони цікавились нюансами інтерв’ю, – розповідає Ковальський. – Переважна більшість спортсменів перед змаганнями вважає за краще не давати інтерв’ю. Нас запитували, чи це правильно. На мою думку, так робити не можна, адже таким чином спортсмен виказує свою неповагу до журналістів та своїх уболівальників, які б хотіли знати більше про підготовку та майбутні змагання. За кордоном це нормальна практика, тож моя порада була – давати інтерв’ю однозначно потрібно, не треба тікати від журналістів.

Андрій Ковальський та Оксана Гутцайт також розповіли спортсменам, як правильно створювати свій позитивний образ.

– Спортсмен повинен мати образ здорової, сильної, цілеспрямованої людини, а не розбишаки і забіяки.

До того ж, після закінчення спортивної кар’єри з позитивним іміджем набагато простіше влаштувати своє пост-спортивне життя, – зазначила Оксана Гутцайт.

Окремим блоком обговорили незручні питання від журналістів та питання, на які не хочеться відповідати.

– Це дуже поширена ситуація – коли журналісти свідомо провокують спортсменів на якісь гострі відповіді, намагаються вивести з рівноваги, спровокувати сварку, – визнає ведучий. – Моя головна порада – забути про фразу “спорт поза політикою”. На мою думку, зараз вона не має права на життя, адже все дуже пов’язано, спортсмени теж повинні мати свою позицію, зокрема, в сучасних реаліях щодо агресії Росії, окупації Криму. Тому думка про те, що спорт поза політикою, зараз не актуальна.