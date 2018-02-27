Оксана Гутцайт и Андрей Ковальский учили спортсменов общению с журналистами

Ведущие телеканала ICTV Оксана Гутцайт («Факты») и Андрей Ковальский («Факты. Спорт») присоединились к новому образовательному проекту, который запустил Национальный олимпийский комитет Украины.

Это образовательный проект для атлетов национальных сборных команд «Sportcamp & more», главная цель которого – помочь нашим спортсменам получить дополнительные знания, касающиеся их активной карьеры, пост-карьеры, образования, антидопинговой политики, поведения с антуражем – тренерами, врачами, агентами, прессой, спонсорами, партнерами и т.д.

Телеведущие провели первую встречу со спортсменами, темой которой стали правила общения с представителями средств массовой информации и основы деловой самопрезентации.

По словам Андрея Ковальского, тема сотрудничества и общения с журналистами очень актуальна для спортсменов.

– Прежде всего, они интересовались нюансами интервью, – рассказывает Ковальский. – Подавляющее большинство спортсменов перед соревнованиями предпочитают не давать интервью. Нас спрашивали, правильно ли это. По моему мнению, так делать нельзя, ведь таким образом спортсмен выражает свое неуважение к журналистам и своим болельщикам, которые хотят знать больше о подготовке и предстоящих соревнованиях. За рубежом это нормальная практика, поэтому мой совет был – давать интервью однозначно нужно, не нужно бегать от журналистов.

Андрей Ковальский и Оксана Гутцайт также рассказали спортсменам, как правильно создавать свой положительный образ.

– Спортсмен должен иметь образ здорового, сильного, целеустремленного человека, а не забияки.

К тому же, после окончания спортивной карьеры с положительным имиджем гораздо проще устроить свою пост-спортивную жизнь, – отметила Оксана Гутцайт.

Отдельным блоком обсудили неудобные вопросы от журналистов и вопросы, на которые не хочется отвечать.

– Это очень распространенная ситуация – когда журналисты сознательно провоцируют спортсменов на какие-то острые ответы, пытаются вывести из равновесия, спровоцировать ссору, – признает ведущий. – Мой главный совет – забыть о фразе «спорт вне политики”. По моему мнению, сейчас она не имеет права на жизнь, ведь все очень связано, спортсмены тоже должны иметь свою позицию, в частности, в современных реалиях по поводу агрессии России, оккупации Крыма. Поэтому мнение о том, что спорт вне политики, сейчас не актуально.