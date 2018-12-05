Новий сезон реаліті «Багач-бідняк»: як мільйонер працював живою приманкою

Стартує новий сезон українського реаліті шоу «Багач-бідняк». Глядачів чекають нові пригоди і випробування мільйонерів бідністю.

Перший випуск другого сезону шоу «Багач-бідняк» познайомить телеглядачів з мільйонером Дмитром Стрижовим. Дмитро – власник охоронної компанії «Шериф», вартість якої оцінюють в 40 млн.дол.

Як мільйонер впорається з роллю бездомного в місті Рівне? Чи знайде нічліг і їжу або залишиться ночувати прямо на вулиці? На що йому доведеться піти заради грошей? І хто допоможе йому в цій ситуації?

Не пропустіть 1 випуск 2 сезону реаліті шоу «Багач-бідняк» 6 грудня о 20:20!

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