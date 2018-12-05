Новый сезон реалити «Богач-бедняк»: как миллионер работал живой приманкой

Стартует новый сезон украинского реалити шоу «Богач-бедняк». Зрителей ждут новые приключения и испытания миллионеров бедностью.
Первый выпуск второго сезона шоу «Богач-бедняк» познакомит телезрителей с миллионером Дмитрием Стрижовым. Дмитрий – владелец охранной компании «Шериф», стоимость которой оценивают в 40 млн.долл.
Как миллионер справится с ролью бездомного в городе Ровно? Найдет ли ночлег и пропитание или останется ночевать прямо на улице? На что ему придётся пойти ради денег? И кто поможет ему в этой ситуации?
Не пропустите 1 выпуск 2 сезона реалити шоу «Богач-бедняк» 6 декабря в 20:20!
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05.12.2018 10:00
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