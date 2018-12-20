Спеціально до Нового року телеканал ICTV приготував глядачам по-справжньому захоплюючий і святковий ефір, в якому кожен знайде собі програму до душі.

30 грудня в підсумковому випуску інформаційно-аналітичного тижневика «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою» згадаємо головні події року, що минає. Про те, що реально змінилося в житті кожного з нас, про головні зміни в Україні і в світі дивіться 30 грудня о 18:45.







Новий рік на ICTV: підсумки 2018-го, новорічний «Пес» і марафон гумору від Дизелів / 4 фотографії

Ранок 31 грудня розпочне двосерійне фентезі «Снігова Королева» та весела сімейна комедія «Пригоди Паддінгтона». Тему комедійних екшенів продовжить американський бойовик «Подвійні неприємності» і популярний вітчизняний іронічний детектив «Пес». Одразу після обіду на глядачів чекає зустріч з сищиком Максом, його чотирилапим напарником по кличці Пес та іншими героями серіалу. Крім того, 31 грудня у вечірньому ефірі телеканал покаже дві прем’єрні серії «Пса», зняті спеціально до новорічних свят.

Не залишилися осторонь і ведучі ICTV. У дні зимових свят глядачі побачать Костянтина Стогнія, Олену Фроляк, Оксану Соколову, Оксану Гутцайт, Інну Шевченко, Вадима Карп’яка, Юлію Зорій, Вікторію Сеник, Олександру Кучеренко, Андрія Ковальського, Сергія Кудімова і Сергія Смальчука в новорічному проморолику. Під власний рімейк всесвітньовідомого хіта «Щедрик» зірки ICTV запалять Різдвяну зірку над усією Україною.

І, звичайно, не обійдеться святковий вечір без марафону гумору від дизелів. Улюблені актори: Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Євген Гашенко, Яна Глущенко, Євген Сморигін та Олександр Бережок порадують глядачів кращими номерами і подарують новорічний настрій. Дивіться «Дизель Шоу» для всієї родини до і після опівночі.

Зустрічайте Новий рік разом з ICTV!

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