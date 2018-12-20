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Главная / Новый год на ICTV: итоги 2018-го, новогодний «Пес» и марафон юмора от Дизелей / 20.12.2018 16:35

Новый год на ICTV: итоги 2018-го, новогодний «Пес» и марафон юмора от Дизелей

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Специально к новому году телеканал ICTV приготовил зрителям по-настоящему увлекательный и праздничный эфир, в котором каждый найдет себе программу по душе.

30 декабря в итоговом выпуске информационно-аналитического еженедельника «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою» вспомним главные события уходящего года. О том, что реально изменилось в жизни каждого из нас, о главных изменениях в Украине и в мире  смотрите 30 декабря в 18:45.

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Новый год на ICTV: итоги 2018-го, новогодний «Пес» и марафон юмора от Дизелей / 4 фотографии

Утро 31 декабря начнется с двухсерийного фэнтези «Снежная Королева» и веселой семейной комедии «Приключения Паддингтона». Тему комедийных экшенов продолжит американский боевик «Двойные неприятности» и самый успешный отечественный иронический детектив «Пес». Сразу после обеда зрителей ждет встреча с сыщиком Максом, его четырехлапым напарником по кличке Пес и другими героями сериала. Кроме того, 31 декабря в вечернем эфире телеканал покажет две премьерные серии «Пса», снятые специально к новогодним праздникам.

Не остались в стороне и ведущие ICTV. В эти дни зрители увидят Константина Стогния, Елену Фроляк, Оксану Соколову, Оксану Гутцайт, Инну Шевченко, Вадима Карпьяка, Юлию Зорий, Викторию Сеник, Александру Кучеренко, Андрея Ковальского, Сергея Кудимова и Сергея Смальчука  в новогоднем проморолике. Под римейк всемирно известного хита «Щедрик» звезды ICTV зажгут Рождественскую звезду над всей Украиной.

И, конечно, не обойдется в праздничный вечер без марафона юмора от дизелей. Любимые актеры: Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Евгений Гашенко, Яна Глущенко, Евгений Сморигин и Александр Бережок порадуют зрителей лучшими номерами и подарят новогоднее настроение. Смотрите «Дизель Шоу» для всей семьи до и после полуночи.

 Встречайте новый 2019 год вместе с ICTV!

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Теги: Дизель шоу, Новий рік, Пес, премеьра ictv
20.12.2018 16:35
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