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Головна / Новорічний сюрприз від ведучих ICTV / 03.12.2018 11:44

Новорічний сюрприз від ведучих ICTV

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Ведучі телеканалу ICTV приготували для глядачів новорічний сюрприз. Вже скоро на всіх екранах країни ви побачите найказковіше і найкосмічніше промо цієї зими, а поки самі ведучі показали, як проходили зйомки.

Ведучі ICTV знялися в казковому промо Новорічної ночі. Олена Фроляк, Оксана Соколова, Костянтин Стогній, Вадим Карп’як, Юлія Сеник, Інна Шевченко, Сергій Смальчук і інші постануть перед глядачами в незвичних образах зірок з неба і зададуть чарівний настрій.

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Новорічний сюрприз від ведучих ICTV / 3 фотографії

Чекати свят залишилося зовсім недовго!

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03.12.2018 11:44
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