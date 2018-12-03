Ведучі телеканалу ICTV приготували для глядачів новорічний сюрприз. Вже скоро на всіх екранах країни ви побачите найказковіше і найкосмічніше промо цієї зими, а поки самі ведучі показали, як проходили зйомки.

Ведучі ICTV знялися в казковому промо Новорічної ночі. Олена Фроляк, Оксана Соколова, Костянтин Стогній, Вадим Карп’як, Юлія Сеник, Інна Шевченко, Сергій Смальчук і інші постануть перед глядачами в незвичних образах зірок з неба і зададуть чарівний настрій.





Новорічний сюрприз від ведучих ICTV / 3 фотографії

Чекати свят залишилося зовсім недовго!

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