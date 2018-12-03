Ведущие телеканала ICTV приготовили для зрителей новогодний сюрприз. Уже скоро на всех экранах страны вы увидите самое сказочное и самое космическое промо этой зимы, а пока сами ведущие показали, как проходили съемки.

Ведущие ICTV снялись в сказочном промо Новогодней ночи. Елена Фроляк, Оксана Соколова, Константин Стогний, Вадим Карпяк, Юлия Сеник, Инна Шевченко, Сергей Смальчук и другие предстанут перед зрителями в необычных образах звезд с неба и зададут волшебное настроение.





Новогодний сюрприз от ведущих ICTV / 3 фотографии

Ждать праздников осталось совсем недолго!

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