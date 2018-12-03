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Главная / Новогодний сюрприз от ведущих ICTV / 03.12.2018 11:44

Новогодний сюрприз от ведущих ICTV

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Ведущие телеканала ICTV приготовили для зрителей новогодний сюрприз. Уже скоро на всех экранах страны вы увидите самое сказочное и самое космическое промо этой зимы, а пока сами ведущие показали, как проходили съемки.

Ведущие ICTV снялись в сказочном промо Новогодней ночи. Елена Фроляк, Оксана Соколова, Константин Стогний, Вадим Карпяк, Юлия Сеник, Инна Шевченко, Сергей Смальчук и другие предстанут перед  зрителями в необычных образах звезд с неба и зададут волшебное настроение.

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Новогодний сюрприз от ведущих ICTV / 3 фотографии

Ждать праздников осталось совсем недолго!

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03.12.2018 11:44
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