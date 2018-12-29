Новорічні напої 2019: ТОП-5 коктейлів до свята

В новорічну ніч ми традиційно вітаємо один одного з келихом шампанського, проте аби здивувати своїх гостей – рекомендуємо оригінальніше підійти до вибору алкоголю та звернути увагу на коктейлі. Редакція ICTV.UA пропонує 5 простих в приготуванні рецептів, які безумовно стануть яскравим доповненням вашого новорічного столу.

Теплий пунш з червоним вином

Для коктейлю вам потрібно:

Червоне вино – 500 мл

Коньяк – 70 мл

Кориця – 1 паличка

Гвоздика – 3 бутона

Цедра 1 лимона

Цукор – 1-2 ст.л.

Як приготувати:

Червоне вино налити в каструлю і додати до нього гвоздику, корицю, цедру лимона та цукор. Нагріти на середньому вогні, при цьому постійно помішуючи цукор. Як тільки вино почне закипати, потрібно каструлю зняти з плити та накрити кришкою. Через декілька хвилин перелити до графину та додати коньяк.

Коктейль «Північне сяйво»

Для коктейлю вам потрібно:

Шампанське – 100 мл

Горілка – 50 мл

Лимонний сік – 50 мл

Лід в кубиках – 150 г

Як приготувати:

Потрібно в шейкері змішати горілку, лимонний сік, цукор та перелити в келих з льодом. Додати шампанського, ретельно все перемішати і коктейль готовий.

Білий різдвяний глінтвейн

Для коктейлю вам потрібно:

Біле вино – 500 мл

Яблучний сік – 100 мл

Апельсини – 2 шт.

Цукор – 150 г

Кориця та гвоздика

Як приготувати:

Спочатку необхідно обсмажити на сковорідці цукор, поки він не стане коричневим. Тоді пересипати його в каструлю і додати скибочку апельсину разом зі шкіркою, корицю та гвоздику. Все залити вином, поставити на плиту і зняти як тільки почне закипати. Після того як вино настоїться – процідити і розбавити підігрітим яблучним соком.

Коктейль з джином

Для коктейлю вам потрібно:

джин – 50 мл

ягодний лікер – 20 мл

лимонний сік – 20 мл

цукровий сироп – 10 мл

ожина

м’ята

лід

Як приготувати:

Розім’яти в стакані ягоди, долити туди джин, лимонний сік, цукровий сироп і добре перемішати. До готового напою потрібно додати кубики льоду та м’яту.

Коктейль «Ай кью»

Для коктейлю вам потрібно:

Горілка – 50 мл

Грейпрутовий сік – 150 мл

Медовий сироп – 20 мл

Апельсин

Як приготувати:

Наповнити склянку льодом і налити туди горілку, сироп та сік. Після цього все розмішати і прикрасити цедрою апельсина.

Бажаємо Вам смачних та веселих новорічних свят!

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