Новорічні напої 2019: ТОП-5 коктейлів до свята

В новорічну ніч ми традиційно вітаємо один одного з келихом шампанського, проте аби здивувати своїх гостей – рекомендуємо оригінальніше підійти до вибору алкоголю та звернути увагу на коктейлі. Редакція ICTV.UA пропонує 5 простих в приготуванні рецептів, які безумовно стануть яскравим доповненням вашого новорічного столу.
Теплий пунш з червоним вином
Для коктейлю вам потрібно:
Червоне вино – 500 мл
Коньяк – 70 мл
Кориця – 1 паличка
Гвоздика – 3 бутона
Цедра 1 лимона
Цукор – 1-2 ст.л.
Як приготувати:
Червоне вино налити в каструлю і додати до нього гвоздику, корицю, цедру лимона та цукор. Нагріти на середньому вогні, при цьому постійно помішуючи цукор. Як тільки вино почне закипати, потрібно каструлю зняти з плити та накрити кришкою. Через декілька хвилин перелити до графину та додати коньяк.
Коктейль «Північне сяйво»
Для коктейлю вам потрібно:
Шампанське – 100 мл
Горілка – 50 мл
Лимонний сік – 50 мл
Лід в кубиках – 150 г
Як приготувати:
Потрібно в шейкері змішати горілку, лимонний сік, цукор та перелити в келих з льодом. Додати шампанського, ретельно все перемішати і коктейль готовий.
Білий різдвяний глінтвейн
Для коктейлю вам потрібно:
Біле вино – 500 мл
Яблучний сік – 100 мл
Апельсини – 2 шт.
Цукор – 150 г
Кориця та гвоздика
Як приготувати:
Спочатку необхідно обсмажити на сковорідці цукор, поки він не стане коричневим. Тоді пересипати його в каструлю і додати скибочку апельсину разом зі шкіркою, корицю та гвоздику. Все залити вином, поставити на плиту і зняти як тільки почне закипати. Після того як вино настоїться – процідити і розбавити підігрітим яблучним соком.
Коктейль з джином
Для коктейлю вам потрібно:
джин – 50 мл
ягодний лікер – 20 мл
лимонний сік – 20 мл
цукровий сироп – 10 мл
ожина
м’ята
лід
Як приготувати:
Розім’яти в стакані ягоди, долити туди джин, лимонний сік, цукровий сироп і добре перемішати. До готового напою потрібно додати кубики льоду та м’яту.
Коктейль «Ай кью»
Для коктейлю вам потрібно:
Горілка – 50 мл
Грейпрутовий сік – 150 мл
Медовий сироп – 20 мл
Апельсин
Як приготувати:
Наповнити склянку льодом і налити туди горілку, сироп та сік. Після цього все розмішати і прикрасити цедрою апельсина.
Бажаємо Вам смачних та веселих новорічних свят!
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