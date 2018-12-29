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Главная / Новогодние напитки 2019: ТОП-5 коктейлей к празднику / 29.12.2018 11:00

Новогодние напитки 2019: ТОП-5 коктейлей к празднику

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В новогоднюю ночь мы традиционно поздравляем друг друга с бокалом шампанского, однако чтобы удивить своих гостей – рекомендуем подойти более оригинально к выбору алкоголя и обратить внимание на коктейли. Редакция ICTV.UA предлагает 5 простых в приготовлении рецептов, которые безусловно будут ярким дополнением вашего новогоднего стола.

Теплый пунш с красным вином

Для коктейля вам понадобится:

Красное вино – 500 мл

Коньяк – 70 мл

Корица – 1 палочка

Гвоздика – 3 бутона

Цедра 1 лимона

Сахар – 1-2 ст.л.

Как приготовить:

Красное вино налить в кастрюлю и добавить в него гвоздику, корицу, цедру лимона и сахар. Нагреть на среднем огне, при этом постоянно помешивая сахар. Как только вино начнет закипать, нужно кастрюлю снять с плиты и накрыть крышкой. Через несколько минут перелить в графин и добавить коньяк.

http://www.dreamstime.com/stock-image-winter-warm-drink-cranberry-orange-pomegranate-punch-mulled-wine-sangria-wooden-table-christmas-tree-decorations-rustic-image81009461

Коктейль «Северное сияние»

Для коктейля вам понадобится:

Шампанское – 100 мл

Водка – 50 мл

Лимонный сок – 50 мл

Лед в кубиках – 150 г

Как приготовить:

Нужно в шейкере смешать водку, лимонный сок, сахар и перелить в бокал со льдом. Добавить шампанского, тщательно все перемешать и коктейль готов.

Белый рождественский глинтвейн

Для коктейля вам понадобится:

Белое вино – 500 мл

Яблочный сок – 100 мл

Апельсины – 2 шт.

Сахар – 150 г

Корица и гвоздика

Как приготовить:

Сначала необходимо обжарить на сковороде сахар, пока он не станет коричневым. Тогда пересыпать его в кастрюлю и добавить ломтик апельсина вместе с кожурой, корицу и гвоздику. Все залить вином, поставить на плиту и снять как только начнет закипать. После того как вино настоится – процедить и разбавить подогретым яблочным соком.

http://www.dreamstime.com/stock-photo-mulled-wine-orange-christmas-hot-white-glass-honey-cinnamon-sticks-star-anise-spices-ingredients-wooden-background-image130741300

Коктейль с джином

Для коктейля вам понадобится:

джин – 50 мл

ягодный ликер – 20 мл

лимонный сок – 20 мл

сахарный сироп – 10 мл

ежевика

мята

лед

Как приготовить:

Размять в стакане ягоды, долить туда джин, лимонный сок, сахарный сироп и хорошо перемешать. К готовому напитку нужно добавить кубики льда и мяту.

Коктейль «Ай Кью»

Для коктейля вам потребуется:

Водка – 50 мл

Грейпрутовий сок – 150 мл

Медовый сироп – 20 мл

апельсин

Как приготовить:

Наполнить стакан льдом и налить туда водку, сироп и сок. После этого все размешать и украсить цедрой апельсина.

Желаем Вам вкусных и веселых новогодних праздников!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: алкогольні напої, коктейли, Новий рік
29.12.2018 11:00
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