Новогодние напитки 2019: ТОП-5 коктейлей к празднику

В новогоднюю ночь мы традиционно поздравляем друг друга с бокалом шампанского, однако чтобы удивить своих гостей – рекомендуем подойти более оригинально к выбору алкоголя и обратить внимание на коктейли. Редакция ICTV.UA предлагает 5 простых в приготовлении рецептов, которые безусловно будут ярким дополнением вашего новогоднего стола.
Теплый пунш с красным вином
Для коктейля вам понадобится:
Красное вино – 500 мл
Коньяк – 70 мл
Корица – 1 палочка
Гвоздика – 3 бутона
Цедра 1 лимона
Сахар – 1-2 ст.л.
Как приготовить:
Красное вино налить в кастрюлю и добавить в него гвоздику, корицу, цедру лимона и сахар. Нагреть на среднем огне, при этом постоянно помешивая сахар. Как только вино начнет закипать, нужно кастрюлю снять с плиты и накрыть крышкой. Через несколько минут перелить в графин и добавить коньяк.
Коктейль «Северное сияние»
Для коктейля вам понадобится:
Шампанское – 100 мл
Водка – 50 мл
Лимонный сок – 50 мл
Лед в кубиках – 150 г
Как приготовить:
Нужно в шейкере смешать водку, лимонный сок, сахар и перелить в бокал со льдом. Добавить шампанского, тщательно все перемешать и коктейль готов.
Белый рождественский глинтвейн
Для коктейля вам понадобится:
Белое вино – 500 мл
Яблочный сок – 100 мл
Апельсины – 2 шт.
Сахар – 150 г
Корица и гвоздика
Как приготовить:
Сначала необходимо обжарить на сковороде сахар, пока он не станет коричневым. Тогда пересыпать его в кастрюлю и добавить ломтик апельсина вместе с кожурой, корицу и гвоздику. Все залить вином, поставить на плиту и снять как только начнет закипать. После того как вино настоится – процедить и разбавить подогретым яблочным соком.
Коктейль с джином
Для коктейля вам понадобится:
джин – 50 мл
ягодный ликер – 20 мл
лимонный сок – 20 мл
сахарный сироп – 10 мл
ежевика
мята
лед
Как приготовить:
Размять в стакане ягоды, долить туда джин, лимонный сок, сахарный сироп и хорошо перемешать. К готовому напитку нужно добавить кубики льда и мяту.
Коктейль «Ай Кью»
Для коктейля вам потребуется:
Водка – 50 мл
Грейпрутовий сок – 150 мл
Медовый сироп – 20 мл
апельсин
Как приготовить:
Наполнить стакан льдом и налить туда водку, сироп и сок. После этого все размешать и украсить цедрой апельсина.
Желаем Вам вкусных и веселых новогодних праздников!
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