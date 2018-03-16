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Головна / Нові пригоди в Нью-Йорку – «Особливості національної роботи» / 16.03.2018 11:33

Нові пригоди в Нью-Йорку – «Особливості національної роботи»

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Ведучі тревел-шоу «Особливості національної роботи» Андрюха Зрожевський і Олег Шевчук знову відправляються в Нью-Йорк в пошуках роботи-мрії. Як зустріне їх «велике яблуко» на цей раз – дізнайтеся вже в суботу!

Працьовиті і невгамовні ведучі Андрій Зрожевський і Олег Шевчук готові приймати нові виклики від роботодавців. У Нью-Йорку вистачить роботи на всіх. Перший нелегальний заробіток і довгоочікувані ласощі «як вдома». Третій випуск третього сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи» точно не можна пропустити!

Чи можна заробити в мегаполісі на зборі собачих фекалій і скільки заробляють ті, хто збирає пластикові пляшки? А також, за які танці можна сісти в тюрму?

Дізнайтеся в третьому випуску третього сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи» в суботу о 11:45 на ICTV.

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особливості національної роботи
16.03.2018 11:33
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