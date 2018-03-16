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Главная / Новые приключения в Нью-Йорке – «Особенности национальной работы» / 16.03.2018 11:33

Новые приключения в Нью-Йорке – «Особенности национальной работы»

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Ведущие тревел-шоу «Особенности национальной работы» Андрюха Зрожевский и Олег Шевчук снова отправляются в Нью-Йорк в поисках работы-мечты. Как встретит их «большое яблоко» на этот раз – узнайте уже в субботу!

Трудолюбивые и неугомонные ведущие Андрей Зрожевский и Олег Шевчук готовы принимать новые вызовы от работодателей. В Нью-Йорке хватит работы на всех. Первый нелегальный заработок и долгожданные лакомства «как дома». Третий выпуск третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» точно нельзя пропустить!

Можно ли заработать в мегаполисе на сборе собачьих фекалий и сколько зарабатывают те, кто собирает пластиковые бутылки? А также, за какие танцы можно сесть в тюрьму?

Узнайте в третьем выпуске третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» в субботу в 11:45 на ICTV.

 

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особенности национальной работы
16.03.2018 11:33
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