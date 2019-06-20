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Головна / НОВІ ЛІДЕРИ увійшли до списків провідних політичних партій / 20.06.2019 13:57
20.06.2019 13:57
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НОВІ ЛІДЕРИ увійшли до списків провідних політичних партій

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19 учасників національного проекту «Нові лідери» увійшли до списків провідних політичних партій. Відтепер вони не словом, а ділом доводитимуть свої наміри змінювати країну. Таким чином проект вкотре довів, що він спрямований виявляти та виховувати нову політичну еліту України.

Окрім учасників проекту до виборчого процесу долучилися і члени Відбіркового комітету першого сезону Ярослав Юрчишин (Керівник організації Transparency international) та Таміла Ташева (Координаторка громадської ініціативи «КримSOS»). Вони увійшли у списки партії Святослава Вакарчука «Голос», як і ведучий першого сезону проекту Сергій Притула.

Також до партії «Голос» приєдналися:

Володимир Гергелюк — учасник першого сезону з проектом «Інвестор для громади».

Сергій Замідра — учасник першого сезону, увійшов у трійку фіналістів з проектом «Розумні містечка».

Ростислав Зауральский — лікар-трансфузіолог, фіналіст прямих ефірів, презентував програму «Заготівлі, зберігання і використання аутоплазми».

Іван Вережак — учасник першого і другого сезону з проектом «Розвиток Покуття», сільський голова Котиківки.

Іван Омелян — учасник першого сезону, координатор у коаліції громадських організацій “Реанімаційний пакет реформ”.

Алла Квач — учасниця другого сезону Нових Лідерів, мер міста Заліщики Тернопільської області.

Тарас Шкітер — учасник першого сезону проекту Нові лідери, стоматолог, пластичний хірург.

Валентина Ведровська — учасниця першого та другого сезону нових лідерів, член Міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на Львівщині. Працювала на посаді директора з розвитку ГО «Форум видавців». Голова правління благодійного фонду «Українська Галицька Фундація».

 

У партію Володимира Зеленського «Слуга народу» долучилися:

Єгор Чернєв — учасник першого сезону, гендиректор компанії «New Media Projects», у нових лідерах дебютував з проектом «Стимулювання розвитку інновацій в Україні».

Дмитро Наталуха — учасник першого сезону, громадський і політичний діяч, правозахисник. Колишній голова Лиманської районної держадміністрації Одеської області, коли її очолював Саакашвілі. На проекті Нові лідери виступив з програмою «ТМ Україна».

Сергій Кузьміних — учасник першого і другого сезону, голова фонду благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд братів Кузьміних».

Мар’ян Заблоцький — учасник першого сезону Нові лідери, голова громадської організації «Українське товариство економічних свобод».

Павло Фролов — учасник першого сезону нових лідерів, консультант апарату Верховної Ради.

 

До «Громадянської позиції» приєдналися:

Руслан Калінін — учасник першого сезону нових лідерів, координатор ініціативної групи по вирішенню проблем переселенців. На проекті презентував програму з розробки національного реєстру, який допоможе вирішувати проблеми переселенців.

Андрій Юсов — учасник першого сезону проекту Нові лідери, український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній.

 

Обрали партію «Сила людей»:

Юрій Бова — учасник першого сезону Нових лідерів, 14-й рік поспіль є мером міста Тростянця Сумської області. На проекті Нові лідери Юрій презентував ідею з відновлення Тростянецької лікарні.

Максим Бородін — переможець першого сезону Нових лідерів, депутат і голова фракції «Сила людей» у міській раді Маріуполя Донецької області. Лідер екологічного руху, збирав у Маріуполі багатотисячні екологічні акції протесту.

Володимир Шматько — учасник першого і другого сезону проекту Нові лідери, нинішній мер міста Чорткова Тернопільської області. Обирався на різні громадські і державні посади. Воював в АТО. Цьогоріч Володимир прийшов на проект з темою «Економічний розвиток громад завдяки реформі децентралізації в Україні».

Денис Тарасов — учасник першого сезону Нових лідерів, правозахисник, адвокат, громадський діяч із Запоріжжя. Координатор з розробки програми партії «Від форми до реформи правоохоронних органів». Учасник і співорганізатор Євромайдану в Запоріжжі.

 

Нагадуємо, що головними цілями проекту Нові лідери є стимулювання суспільної уваги до пошуку нових лідерів; формування порядку денного передвиборчої парламентської кампанії 2019; підтримка демократичних ідей вільних виборів, конкуренції змісту та ідей, програм кандидатів; донесення важливості особистого впливу на майбутнє країни; просування необхідності участі представників нового покоління в політиці; формування відчуття відповідальності у населення за пасивність на виборах.

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Теги: Нові лідери
20.06.2019 13:57
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