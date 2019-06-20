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Главная / НОВЫЕ ЛИДЕРЫ вошли в списки ведущих политических партий / 20.06.2019 13:57
20.06.2019 13:57
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НОВЫЕ ЛИДЕРЫ вошли в списки ведущих политических партий

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19 участников национального проекта «Новые лидеры» вошли в списки ведущих политических партий. Отныне они не словом, а делом будут доказывать свои намерения менять страну. Таким образом, проект в очередной раз доказал, что он направлен выявлять и воспитывать новую политическую элиту Украины.

Кроме участников проекта к избирательному процессу присоединились и члены Отборочного комитета первого сезона Ярослав Юрчишин (руководитель организации Transparency international) и Тамила Ташева (Координатор общественной инициативы «КрымSOS»). Они вошли в списки партии Святослава Вакарчука «Голос», как и ведущий первого сезона проекта Сергей Притула.

Также к партии «Голос» присоединились:

Владимир Гергелюк – участник первого сезона с проектом «Инвестор для общества».

Сергей Замидра – участник первого сезона, вошел в тройку финалистов с проектом «Умные города».

Ростислав Зауральский – врач-трансфузиолог, финалист прямых эфиров, презентовал программу «Заготовки, хранение и использование аутоплазмы».

Иван Вережак – участник первого и второго сезона проекта «Развитие Покуття», сельский председатель Котыковки.

Иван Емельян – участник первого сезона, координатор в коалиции общественных организаций «Реанимационный пакет реформ».

Алла Квач – участница второго сезона Новых лидеров, мэр города Залещики Тернопольской области.

Тарас Шкитер – участник первого сезона проекта Новые лидеры, стоматолог, пластический хирург.

Валентина Ведровская – участница первого и второго сезона Новых лидеров, член Межведомственной рабочей группы по реформированию системы институционального ухода и воспитания детей на Львовщине. Работала в должности директора по развитию ОО «Форум издателей». Председатель правления благотворительного фонда «Украинская Галицкая Фундация».

 

К партии Владимира Зеленского «Слуга народа» присоединились:

Егор Чернев – участник первого сезона, гендиректор компании «New Media Projects», в новых лидерах дебютировал с проектом «Стимулирование развития инноваций в Украине».

Дмитрий Наталуха – участник первого сезона, общественный и политический деятель, правозащитник. Бывший председатель Лиманской районной госадминистрации Одесской области, когда ее возглавлял Саакашвили. На проекте Новые лидеры выступил с программой «ТМ Украина».

Сергей Кузьминых – участник первого и второго сезона, глава фонда благотворительной организации «Международный благотворительный фонд братьев Кузьминых».

Марьян Заблоцкий – участник первого сезона Новых лидеров, председатель общественной организации «Украинское общество экономических свобод».

Павел Фролов – участник первого сезона Новых лидеров, консультант аппарата Верховной Рады.

 

К «Гражданской позиции» присоединились:

Руслан Калинин – участник первого сезона Новых лидеров, координатор инициативной группы по решению проблем переселенцев. На проекте представил программу по разработке национального реестра, который поможет решать проблемы переселенцев.

Андрей Юсов – участник первого сезона проекта, украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний.

 

Выбрали партию «Сила людей»:

Юрий Бова – участник первого сезона Новых лидеров, 14-й год подряд является мэром города Тростянец Сумской области. На проекте Новые лидеры Юрий представил идею по восстановлению Тростянецкой больницы.

Максим Бородин – победитель первого сезона Новых лидеров, депутат и председатель фракции «Сила людей» в городском совете Мариуполя Донецкой области. Лидер экологического движения, собирал в Мариуполе многотысячные экологические акции протеста.

Владимир Шматько – участник первого и второго сезона проекта Новые лидеры, нынешний мэр города Черткова Тернопольской области. Избирался на различные общественные и государственные должности. Воевал в АТО. В этом году Владимир пришел на проект с темой «Экономическое развитие общин благодаря реформе децентрализации в Украине».

Денис Тарасов – участник первого сезона Новых лидеров, правозащитник, адвокат, общественный деятель из Запорожья. Координатор по разработке программы партии «От формы к реформе правоохранительных органов». Участник и соорганизатор Евромайдана в Запорожье.

 

Напоминаем, что главные цели проекта Новые лидеры это: стимулирование общественного внимания к поиску новых лидеров; формирование повестки дня предвыборной парламентской кампании 2019; поддержка демократических идей свободных выборов, конкуренции содержания и идей, программ кандидатов; донесение важности личного влияния на будущее страны; продвижение необходимости участия представителей нового поколения в политике; формирование чувства ответственности у населения за пассивность на выборах.

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Теги: Нові лідери
20.06.2019 13:57
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