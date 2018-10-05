Неділя екшену на ICTV: прем’єра фільмів «Оселя зла: фінальна битва» та «Дедпул»

Цієї неділі радимо вмикати ICTV всім хто полюбляє крутий екшн! На Вас чекає невтомна войовниця із зомбі – Міла Йовович, а також відв’язний супергерой Дедпул. Дивіться прем’єру фільму «Оселя зла: Фінальна битва» о 20:38 та «Дедпул» о 22:52.

«Оселя зла: Фінальна битва»

«Оселя зла: Фінальна битва» – науково-фантастичний екшн режисера Пола Андерсона та шостий фільм у серії «Оселя зла». У цій частині войовнича Еліс, яку грає Міла Йовович повинна повернутися до Раккун-Сіті, де корпорація «Амбрелла» готується до фінальної атаки на вцілілих в зомбі-епідемії людей.

В першу чергу, фільм порадує глядача прекрасною грою акторки Міли Йовович, її відмінними бойовими навичками, а також грандіозними баталіями із зомбі, кіборгами і літаючими мутантами, а ще крутими візуальними та комп’ютерними спецефектами. До речі, 5 попередніх картин франшизи зібрали близько мільярда доларів за перший тиждень у світовому прокаті!

«Дедпул»

Супергеройський екшн «Дедпул» режисера Тіма Міллера, заснований на однойменному персонажі коміксів «Marvel». За сюжетом колишній спецназівець Уейд Уїлсон після проведених над ним експериментів отримав особливі здібності до прискореної регенерації і впродовж фільму буде полювати на людину, яка майже зруйнувала його життя.

Фільм пронизаний чорним гумором та екшеном, що дозволило «Дедпулу» завоювати мільйони прихильників по всьому світу. Про успіх свідчить і те, що стрічка принесла творцям близько 750 мільйонів доларів! Це дозволило «Дедпулу» стати найдорожчим фільмом в історії з рейтингом R. Крім того, він отримав дві номінації на премію «Золотий глобус»

Дивіться прем’єру фільму «Оселя зла: Фінальна битва» в неділю о 20:38 та «Дедпул» о 22:52.

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