Воскресенье экшена на ICTV: премьера фильмов «Обитель зла: финальная битва» и «Дэдпул»

В это воскресенье советуем включать ICTV всем кто любит крутой экшн! Вас ждет неутомимая воительница с зомби – Мила Йовович, а также отвязный супергерой Дэдпул. Смотрите премьеру фильма «Обитель зла: Финальная битва» в 20:38 и «Дэдпул» в 22:52.

«Обитель зла: Финальная битва»

«Обитель зла: Финальная битва» – научно-фантастический экшн режиссера Пола Андерсона и шестой фильм в серии «Обитель зла». В этой части воинственная Элис, которую играет Мила Йовович должна вернуться к Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаки на уцелевших в зомби-эпидемии людей.

В первую очередь, фильм порадует зрителя великолепной игрой актрисы Милы Йовович, ее отличными боевыми навыками, а также грандиозными баталиями с зомби, киборгами и летающими мутантами, а еще крутыми визуальными и компьютерными спецэффектами. Кстати, 5 предыдущих картин франшизы собрали около миллиарда долларов за первую неделю в мировом прокате!

«Дэдпул»

Супергеройский экшн «Дэдпул» режиссера Тима Миллера, основанный на одноименном персонаже комиксов «Marvel». По сюжету бывший спецназовец Уэйд Уилсон после проведенных над ним экспериментов получил особые способности к ускоренной регенерации и на протяжении фильма будет охотиться на человека, который почти разрушил его жизнь.

Фильм наполнен черным юмором и экшеном, что позволило «Дедпулу» завоевать миллионы поклонников по всему миру. Об успехе свидетельствует и то, что лента принесла создателям около 750 миллионов долларов! Это позволило «Дедпулу» стать самым дорогим фильмом в истории с рейтингом R. Кроме того, он получил две номинации на премию «Золотой глобус»

Смотрите премьеру фильма «Обитель зла: Финальная битва» в воскресенье в 20:38 и «Дэдпул» в 22:52.

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