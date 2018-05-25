Найкраще місце на узбережжі Каліфорнії – «Особливості національної роботи»

Ведучі тревел-шоу «Особливості національної роботи» відправляються в чарівне місце на узбережжі Каліфорнії – Сан-Дієго. Не пропустіть вже в цю суботу всі подробиці з міста мрії.

Олег Шевчук та Андрій Зрожевський в пошуках нової роботи. Удача посміхнулася їм і місто, де вони опиняться на цей раз – це сонячне і розкішне Сан-Дієго. Завдяки своєму розташуванню, узбережжя Сан-Дієго славиться пляжами і парками. Однак, чи насолодяться ними ведучі – дивіться в 13 випуску 3 сезону шоу «Особливості національної роботи»!

Чи вдасться Андрію робота на фермі метеликів? І чи під силу Олегу реставрація дошок для серфінгу?

Дивіться новий випуск «Особливості національної роботи» в суботу о 11:45 на телеканалі ICTV!

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