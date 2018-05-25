Лучшее место на побережье Калифорнии – «Особенности национальной работы»

Ведущие тревел-шоу «Особенности национальной работы» отправляются в самое очаровательное место на побережье Калифорнии – Сан-Диего. Не пропустите уже в эту субботу все подробности из города мечты.

Олег Шевчук и Андрей Зрожевский в поисках новой работы. Удача улыбнулась им и город, где они окажутся на этот раз – это солнечный и роскошный Сан-Диего. Благодаря своему расположению, побережье Сан-Диего славиться пляжами и парками. Однако, насладятся ли ими ведущие – смотрите в 13 выпуске 3 сезона шоу «Особенности национальной работы»!

Справиться ли Андрей с работой на ферме бабочек? И под силу ли Олегу реставрация досок для серфинга?

Смотрите новый выпуск «Особенности национальной работы» в субботу в 11:45 на телеканале ICTV!

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