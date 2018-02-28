Найбільш прибуткові професії США

США вважається однією із передових країн світу в багатьох аспектах, тому не дивно, що тут працівники мають доволі високий рівень заробітної плати. Пропонуємо до Вашої уваги найбільш прибуткові професії в Сполучених Штатах.

Медицина

У США «люди в білих халатах» справедливо очолюють рейтинг найбільш високооплачуваних професій. Окрім того, у цій сфері сформувалась власна шістка лідерів, зокрема: хірурги, анестезіологи, ортодонти, терапевти, психіатри та гінекологи отримують середню річну зарплату більше 187 тисяч доларів. Трішки менше заробляють педіатри – 170 тисяч та стоматологи – від 150 тисяч доларів на рік. Така зарплата цілком виправдана довгими роками навчання, стресу та гострою конкуренцією на ринку праці.

Менеджмент

Доволі популярною та добре оплачуваною професією в США є менеджер. Так, середньостатистичний топ-менеджер може розраховувати більше ніж на 140 тисяч доларів, менеджери з маркетингу – 100 тисяч, менеджер з галузі природничих наук – 97 тисяч, менеджер з навчання та розвитку – 78 тисяч доларів.

IT-сфера

Відразу ж після лікарів та менеджерів, чудова можливість заробити відкривається у працівників IT-сфери. Найбільш високооплачуваною виявилась професія ІТ-менеджера – 131 тисяча доларів на рік, аналітика систем безпеки – 90 тисяч, аналітика комп’ютерних систем – 86 тисяч, розробника програмного забезпечення – 80 тисяч. За прогнозами спеціалістів, професії цієї сфери в майбутньому стануть ще більш затребуваними та чудово оплачуваними.

Юриспруденція

Зарплата спеціалістів по праву в США завжди була доволі високою. Зокрема, юрист отримує в середньому 116 тисяч доларів на рік, а річна зарплата адвоката може сягати близько 118 тисяч доларів.

Інженерія

В США на одному рівні з медициною та комп’ютерними науками знаходиться сфера інженерії. Інженери всіх галузей можуть легко знайти роботу та розраховувати на високу заробітну плату. Наприклад, середня річна зарплата інженера-електрика становить 90 тисяч доларів, інженера-механіка – 85 тисяч, а інженера виробництва – 80 тисяч.

В третьому сезоні ведучі тревел-шоу «Особливості національної роботи» Андрій Зрожевський та Олег Шевчук опанували 32 нові професії в США! Які ж нові знання та вміння здобули наші ведучі на іншому континенті?

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