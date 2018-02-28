Самые прибыльные профессии США

США считается одной из передовых стран мира во многих аспектах, поэтому неудивительно, что здесь работники имеют достаточно высокий уровень заработной платы. Предлагаем Вашему вниманию самые прибыльные профессии в Соединенных Штатах.

Медицина

В США «люди в белых халатах» справедливо возглавляют рейтинг самых высокооплачиваемых профессий. Кроме того, в этой сфере сформировалась собственная шестерка лидеров, в частности: хирурги, анестезиологи, ортодонты, терапевты, психиатры и гинекологи получают среднюю годовую зарплату больше 187 000 долларов. Немного меньше зарабатывают педиатры – 170 000 и стоматологи – от 150 000 долларов в год. Такая зарплата вполне оправдана долгими годами обучения, стресса и острой конкуренцией на рынке труда.

Менеджмент

Довольно популярной и хорошо оплачиваемой профессией в США является менеджер. Так, среднестатистический топ-менеджер может рассчитывать больше чем на 140 000 долларов, менеджеры по маркетингу – 100 000, менеджер в сфере естественных наук – 97 000, менеджер по обучению и развитию – 78 000 долларов.

IT-сфера

Сразу же после врачей и менеджеров, прекрасная возможность заработать открывается у работников IT-сферы. Самой высокооплачиваемой оказалась профессия IТ-менеджера – 131 000 долларов в год, аналитика систем безопасности – 90 000, аналитика компьютерных систем – 86 000, разработчика программного обеспечения – 80 000. По прогнозам специалистов, профессии этой сферы в будущем станут еще более востребованными и хорошо оплачиваемыми.

Юриспруденция

Зарплата специалистов по праву в США всегда была довольно высокой. В частности, юрист получает в среднем 116 000 долларов в год, а годовая зарплата адвоката может достигать около 118 000 долларов.

Инженерия

В США на одном уровне с медициной и компьютерными науками находится сфера инженерии. Инженеры всех отраслей могут легко найти работу и рассчитывать на высокую заработную плату. Например, средняя годовая зарплата инженера-электрика составляет 90 000 долларов, инженера-механика – 85 000, а инженера производства – 80 000.

В третьем сезоне ведущие тревел-шоу «Особенности национальной работы» Андрей Зрожевский и Олег Шевчук овладели 32 новыми профессиями в США! Какие же новые знания и умения получили наши ведущие на другом континенте?

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