На зйомках «Особливостей національної роботи» ведучий потрапив до лікарні

Вперше за два сезони участі в проекті «Особливості національної роботи» на ICTV Олегу Шевчуку знадобилася екстрена медична допомога.

Зйомки тревел-шоу «Особливості національної роботи» в Латинській Америці надовго запам’ятаються одному з його ведучих. В Еквадорі під час зйомок чергового випуску програми Олег Шевчук відчув різкий біль.

Біль був просто нестерпним! Як мені потім сказали, у мене запалився зубний нерв. Того дня ми працювали високо в горах, через це біль відчувався значно гостріше

Я випив потрійну дозу знеболюючих, але нічого не допомагало. Я не міг говорити, не те, що працювати! – розповів телеведучий.

Вже наступного ранку група повинна була вилетіти до Чилі, тому зйомку вирішили припинити, а Олега відвезти до місцевої лікарні. «Клініка, в яку ми звернулися, була абсолютно цивільною, ніякої антисанітарії! Лікар теж приємний і професійний, швидко позбавив мене того зуба. Щоправда, взяв з мене за це купу грошей – цілих 400 доларів!», – поділився Олег.

За вирваний зуб ведучому довелося заплатити з власної кишені. Згідно умов страхування, на стоматологічні послуги виділялося лише 150 доларів. «Та навіть цих грошей я не зміг отримати! – зізнався ведучий. – В страховій компанії довідок з мене затребували більше, ніж якби я вирішив взяти кредит.

Одного дня я просто перестав нервуватися з цього приводу і залишив все як є

Відзначимо, що це не вперше, коли Олег йде на жертви, заради участі в проекті. Якось під час зйомок в джунглях Панами на нього напав отруйний тарантул. Але ведучий, як ні чому не бувало, продовжив зйомки.



Не пропустіть новий випуск екстремального тревел-шоу «Особливості національної роботи» в Латинській Америці вже завтра, в суботу об 11:45 на ICTV.

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